孫興民老竇足校涉體罰學員

效力熱刺的南韓球星孫興民，其父親孫雄正旗下的足球學校，有人涉嫌虐待兒童，他與幾名教練被南韓檢察機關帶走調查。

62歲的孫雄正創辦了「孫氏足球學校」，當中有兩位教練被指因學員輸波而施以體罰，據韓聯社報道指，事件始於今年3月，有家長表示，學員結束學校在沖繩舉辦的訓練營回家後，發現孩子大腿出現瘀傷，並追問下才知道遭教練體罰，即報警求助。

同時，這位學員亦表示，由於輸了比賽，他被要求在20秒內從龍門跑到中場，由於未能完成任務，包括他在內的4位學員被教練處罰趴在地上，被用角球旗桿打屁股。

孫雄正與兩教練受查 此外，學員亦指控孫雄正在訓練過程中出言辱罵，另一位教練則在宿舍體罰。然而，孫雄正其後發出聲明表示事件正進行調查，並對涉事學員及其家屬致歉，但否認有關指控，他們亦曾提出以友好方式解決問題，但控方要求數億韓圜的和解金，他們無法接受。

31歲的孫興民是南韓國家隊隊長，是國家隊的萬人迷，他曾透露父親從小對他管教非常嚴厲，更為他安排「地獄式」訓練。