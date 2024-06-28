宜嘉足球學院煞科戰和波林嘉緯︰防守大有進步

宜嘉足球學院U13梯隊，本月中在「賽馬會青少年聯賽U13」C組聯賽最後一輪賽事，與中西區U13踢成0比0，以一場和波完結今季賽事。

「宜嘉」在這場煞科戰前已篤定以第4名完成聯賽，最終戰績為5勝1和3負。在煞科戰中，雙方球員都在不穩定的天氣下進行雨戰，溫瀚渝在首節4分鐘右路開出角球，皮球落地後彈中門柱出底線，「宜嘉」差丁點可憑一記幸運入球打開紀錄。第2及3節，教練們持續調整陣容，「宜嘉」隊員冷靜應對中西區U13的進攻，整體防守表現穩定，並未有讓對手得到攻門機會。最終，賽事在雙方互有攻勢的情況下，以0比0完場。

「宜嘉」教練之一的林嘉緯，總結U13梯隊在今季聯賽進度及表現時稱，隊中幾位年紀較小的隊員經過聯賽的洗禮後，已無懼身形高大的對手。全體球員的進步明顯，惟仍須在比賽中多加嘗試及提升自信心：「戰術、配合喺訓練嗰陣做得到，但到比賽面對唔同因素而影響發揮，不過總括嚟講都係有進步嘅！」

「呢班小朋友嘅企位、單對單防守都有持續改善，最後幾場聯賽都可以保持唔失波，但進攻永遠比防守困難，所以進步幅度可能唔及防守咁明顯。」「林Sir」補充道。