8.7大球場擺陣 門票下周二開售 傑志鬥馬體會120元有得睇

傑志會長 伍健

傑志昨日假香港君悅酒店舉行記者會，交代今夏對馬體里體育會的比賽詳情。賽事將在8月7日晚上8時，於香港大球場舉行，當中正價票僅港幣420元，特惠票則為港幣120元，門票下周二（2日）中午12時起，在Cityline購票通網上公售。

繼2019年7月底對曼城後，傑志時隔5年兼疫情後，首次邀請到歐洲球隊來港「拍跳」，對手為西甲勁旅馬德里體育會，是日傑志會長伍健、文化體育及旅遊局體育專員黃德森、足總主席霍啟山、港超聯賽會召集人陳文俊等亦有出席。由於賽事得到政府盛事基金贊助，加上傑志希望回饋全港球迷，將以「賣大包」價錢與眾同樂，今次門票分為3類，大約2,000張為內部認購，定價港幣640元，約31,000張正價票售港幣420元，約2,100張特惠票則為港幣120元，當中每類門票分別有60、40和20元，撥入港超聯賽會青年發展基金。門票下周二（2日）中午12時起會在Cityline公開發售，惟賽前公開操練卻不設售票。

而經歷早前美斯未有落場的風波後，馬體會今次來港陣中主力上陣時間最受球迷關注，傑志會長伍健受訪時指對方已承諾全部球員在8月5日抵港，惟表示球員仍會在兩個原因下缺陣：「其中一個係要轉會，賣咗去第二隊冇得嚟啦，或者可能有喜事、喪事，同埋受到國家隊徵召，好彩依家基沙文冇份代表法國踢奧運。不過我哋冇規定基沙文要上陣幾耐，依樣好視乎教練安排，但馬體會就話舊年4場熱身賽，基沙文都打足，要相信佢哋係一支好高職業紀律球會。」

同屬「大哥」黃洋告別戰 值得一提，這場友賽屬於前傑志隊長黃洋的告別戰，同時其19號球衣亦一同退役，比賽期間更會舉辦告別儀式，伍健解釋道：「佢喺香港咁耐淨係踢過傑志，同埋真係一個好有領導能力球員，冇人會質疑佢係咪真係咁好，或者幫唔幫到球會，係一個好特別例子。」

傑志中場 陳俊樂 傑志「大哥」 黃洋