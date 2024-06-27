U18亞洲盃港女籃首捷

U18女子籃球亞洲盃乙級賽事昨日續於深圳進行，連吞兩敗的港隊，上演分組賽第3戰鬥吉爾吉斯斯坦，最終以57比34力壓對手，首嘗勝利滋味。港隊以1勝2負排名小組第3，仍需於周五（28日）進行額外一場4強資格賽對黎巴嫩，才能決出晉級與否。

今場港隊陣容稍有調動，移英港將林裕殷坐鎮先發，配合黃雅婷、姚采芸、廖采雯和鄭思睿，開局打出驚喜，首節大幅領先16比4。港隊通過全場緊迫施壓，令對手不斷出現失誤，禁區防守亦更為堅固，第2節吉爾吉斯斯坦無法突破港隊防線，改為嘗試外線得分，不過亦有3記三分得手，縮短落後分差。

全場領先吉爾吉斯斯坦 鄭睿思今場狀態回穩，第三節轟入2記三分，加上鍾雅晴連續兩次上籃得手，以45比29拉開比分差距。最後一節吉爾吉斯斯坦雖嘗試反撲，但港隊最終憑黃雅婷取得13分、14籃板以及鍾雅晴高效的12分，以57比34、全程領先之勢力挫對手贏得首勝。

被編入A組的港隊是日完成分組賽3場比併，以1勝2負戰績排名小組第3位，需額外與B組的球隊進行一場「winorgohome」的4強資格賽。而同處A組的伊朗是日戰至加時賽以76比73擊敗薩摩亞，坐穩榜首位置，全勝晉級直入4強。

李章杰報道