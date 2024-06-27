港羽隊6星征奧運李卓耀全力爭金

香港羽毛球隊於今屆奧運取得4張入場券，昨日假香港體育學院分享備戰情況，混雙組合鄧俊文和謝影雪於東京奧運得第4，創香港史上最佳成績，即將第4次出戰奧運的謝影雪期望放下包袱，取得突破。首戰奧運的男單代表李卓耀則目標堅定，全力爭金。

港隊奧運代表包括男單李卓耀、女單盧善恩、混雙鄧俊文和謝影雪及女雙楊雅婷和楊霈霖。總教練何一鳴透露，已邀請廣東隊及印尼球員來港「拍跳」。另外為適應時差及環境，球隊將提早於7月19日出發赴巴黎。

現時世界排名第17位的李卓耀首次奪得奧運資格，他以「緊張、興奮、有壓力」形容現時的心情，一向爭勝心強烈的他直言：「我的目標是金牌，因只有贏金牌才不會輸，所以我必須做好每一球才能達到這個目標。我覺得夠膽講才有決心做到。」李卓耀透露會在手臂紋上五環圖案，他強調最後備戰階段會注重心態調整。

21歲的盧善恩以世界排名45身份出賽，中學立志成為全職運動員的她首次踏上奧運舞台感到夢幻：「小時候見到世界級運動員技術高超、好熱血，好想成為他們一分子。我沒有衝獎牌包袱，會以學習心態為主。」

謝影雪放下包袱全力衝 世界排名第7的混雙組合鄧俊文和謝影雪上屆奧運闖進銅牌戰，最終得第4，今屆再被視為獎牌希望。謝影雪希望在自己最後一屆奧運能放下包袱，找回爭勝心：「心態反而想年輕一點，像年輕運動員一起衝。」女雙世界排名第19組合楊雅婷和楊霈霖合作3年，兩人6月於澳洲羽賽闖4強，寫下組合最佳成績，對於楊霈霖將帶傷出戰奧運，楊雅婷稱會齊心面對。

余樂詩報道