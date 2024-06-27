Miss Ho贈言學生莫後悔

Miss Ho（右）同教練陳翊麟多年來為球隊作出極大貢獻。

何淑婷老師（Miss Ho）自1989年開始任教裘錦秋，轉眼35年，將於明年榮休。說到這位恩師，幾個男生都滔滔不絕。「我很貪玩，常常惹Miss Ho生氣，但無論我做甚麼，她都沒放棄我，永遠在身邊支持，拉我回正軌，不但教會我做一個球員，還教會我做一個人。」吳卓謙認真不過3秒，補上一句：「雖然鬧人都幾惡……」

「他們前陣子送了一塊『莫生氣』的牌給我。」何淑婷笑道。十多歲的男生難免調皮搗蛋，她罵歸罵，內心一直當他們孩子看待：「他們都是單純善良的小朋友，只是有時缺乏自信，對人生感到徬徨、迷惘。」她希望回贈一句「莫後悔」給他們：「後悔是最不值錢的。與其後悔，不如做好每個當下。打球如是，人生亦如是。」

3人賽有助年輕人成長 陳翊麟教練一向醉心青訓，身兼本地職業隊香港東方的青訓總監，他認為蘇黎世為學生搭建一條成長階梯，邁向更高舞台：「香港近年積極發展3人籃球，畢竟相比其他國家或地區，香港人口少，培養4個頂尖球員一定比湊齊12人容易，也較大可能爭取奧運資格。蘇黎世每年在修頓搭建符合國際標準的場地，是香港最高規格的3人賽之一，正正提供一個機會給年輕球員見識，練好基礎，慢慢銜接到成人組。」

「占士」認為3人賽節奏快，講求個人技術，亦不允許教練從旁指導，有利學生成長：「年輕球員習慣有教練提醒，或會不懂變通。3人賽要自己思考幾時暫停，怎樣調整，對他們成長有很大幫助。」