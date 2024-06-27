經歷質疑跨過退隊潮 裘錦秋男籃找回初心再爆發

裘錦秋中學（葵涌）近年3打3成績彪炳，在學界籃球馬拉松改制後收穫1冠1亞，上屆蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽（下稱蘇黎世）亦拿下殿軍，直入今屆決賽日，但原來球隊爆發過「退隊潮」，球員在老師和教練循循善誘下找回初心，打出自強不息的精神。

今屆蘇黎世男、女子組各有64隊，其中20隊在小組賽突圍而出，將進行一對一淘汰賽，決出10隊，與作為種子的上屆4強隊伍爭奪最高殊榮。

訪問當天，裘錦秋4子黃雋羲、吳卓謙、何子琛和董綽言在「自強不息」的牌匾下拍照，聊到校訓的意思，支支吾吾答不出由來，還是行動最實際。裘錦秋二四六練球，一三五晨操，一行十幾人常沿着城門水塘，頂着大太陽跑到汗流浹背，匆忙換過校服，才展開一天生活。「占士（陳翊麟教練）也會一起跑，如果慢過他會遭嘲笑：『喂！阿叔都跑得快過你！』」吳卓謙說。或許男生骨子裏都爭強好勝，跑贏教練之餘，還要贏其他學校。

挽回隊友繼續堅持 何子琛憶述前年精英賽，他們每晚練到8、9點，睡沒幾個小時，又要打起精神晨操，卻在平安夜倒灶不敵嗇色園主辦可藝中學，8強止步。「那陣子很多人退隊，我發了一段訊息給Miss Ho（何淑婷老師），說很累，好像一直沒有進步，打極都有人代替我的位置。」原本熱熱鬧鬧的球場剩下7、8人，連5打5都湊不夠數，吳卓謙試過挽回隊友：「我們由中一打到中五，為甚麼不堅持到最後一年？我不想沒了一班隊友。」訊息石沉大海沒有回音。

「坦白說，退隊頭一星期整個人放鬆了。」何子琛尷尬笑笑。上學、補習、做功課，過回正常的學生生活，但總感覺少了甚麼。「Miss Ho問我為甚麼讀裘錦秋，我想對啊，明明當初為了打球才叩門入來的。」細問下，原來很多隊員都不住葵青區，只是奔着籃球而來。「小學看曾湛元（裘錦秋舊生、甲一南華主力）比賽，覺得好勁，一心想着追趕他們，有朝一日打職業……因為我真的很喜歡籃球。」黃雋羲說。

初心是溫柔而猛烈的提醒，球場漸漸回復熱鬧，說到退隊的領悟，何子琛回答：「甚麼都要捱出來，不可能舉兩下啞鈴就撞得開所有人，也總有人比你厲害，要進步就不能停。」沒錯練球很累，晨操很睏，但一如黃雋羲所說「想進步就要放低一些東西」，一切都是取捨。

珍惜為校拚搏的日子 作為上屆蘇黎世殿軍，裘錦秋將於7月3日亮相修頓，爭奪最高殊榮。4人陣容中，黃雋羲、吳卓謙和何子琛都是準畢業生，冠軍固然重要，但吳卓謙還有一個願望：「歷屆裘錦秋籃球隊很出色，要特別記住我們很難，但希望在所剩無幾穿上學校球衣的日子，告訴大家我們是一支頑強的球隊，沒那麼容易放棄。」