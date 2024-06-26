6月26日(三)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月26日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
余煒廉轉投無錫吳鈎
周一下午才被理文確認離隊，將赴北上發展的港將余煒廉，在同晚上即獲中甲下游球隊無錫吳鈎官宣加盟。這名25歲後衞目前已經投入操練，相信有望很快上演地標戰。
上季才以遞補身份升上中甲的無錫吳鈎，今季成績強差人意，近3場聯賽全敗，暫時14戰只曾取得1勝，以6分排在尾二。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20240626-0626_00286_047/余煒廉轉投無錫吳鈎
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc