體育

余煒廉轉投無錫吳鈎

周一下午才被理文確認離隊，將赴北上發展的港將余煒廉，在同晚上即獲中甲下游球隊無錫吳鈎官宣加盟。這名25歲後衞目前已經投入操練，相信有望很快上演地標戰。
上季才以遞補身份升上中甲的無錫吳鈎，今季成績強差人意，近3場聯賽全敗，暫時14戰只曾取得1勝，以6分排在尾二。
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