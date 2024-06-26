江旻憓缺陣女重團體賽掛銅

亞洲劍擊錦標賽昨日假科威特展開團體賽，香港女子重劍隊在世界一姐江旻憓因傷缺陣下，由連翊希、佘繕妡、陳渭泠合力闖進季軍戰，並挫日本摘下銅牌。

世界排名第11的香港女子重劍隊在團體賽派出連翊希、佘繕妡和陳渭泠，至於世界排名第1的江旻憓日前於個人賽8強戰受傷，是日未有上陣，女子佩劍的歐倩瑩則任後備。港隊免戰首圈16強，8強以45比21大勝哈薩克晉級。

張家朗倒灶「Be positive」自勉 港隊4強迎來中國，兩隊勢均力敵，第4局連翊希激戰孫一文打出9比9，戰成20比20。其後佘繕妡打出3比2，助港隊領先1分。第6局陳渭泠2比6不敵中國的余思涵，分數始被拉開，「守尾門」的佘繕妡最後一局對余思涵亦陷入苦戰，雖曾力追至僅落後1分，惟之後兩次「雙燈」，加上搶攻不果，最終港隊以40比45惜負，無緣決賽，其後於季軍戰以45比35擊敗日本，贏得銅牌。

男子佩劍方面，由何思朗、羅浩天、陳樂熹、梁天晴組成的香港隊16強以45比26大勝約旦，8強再以45比37擊敗中國，雖然其後負南韓，但於季軍戰以45比41贏哈薩克，收穫銅牌。

另外，「劍神」張家朗周一亮相男花個人賽，惟在16強面對宿敵、日本的松山恭助，未能把握黃金決勝分，一度領先14比8下，以14比15倒輸，連續4次向對手稱臣。賽後他於社交網以黑底白字寫出心聲，承認打得很亂，但會繼續用「Be positive」心法，誓要變得更強。