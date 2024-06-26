王嘉莉苦練爆發力迎奧運

巴黎奧運不足一個月揭幕，香港柔道隊時隔12年再有代表出戰奧運，即將參加女子48公斤以下級的王嘉莉昨日假觀塘港隊柔道訓練基地出席記者會，大談首戰奧運心情及分享備戰情況。

26歲的王嘉莉是2012年倫敦奧運張志業後，第2個登上奧運舞台的香港柔道隊成員。首戰奧運的她表示期待，並希望藉今次奧運之旅，給予下一代信心，讓後輩明白奧運並非遙不可及的舞台。

王嘉棋做陪練員赴巴黎 這次「嘉莉」預料要由32強打起，並以8強為目標，對於備戰工作，她謂︰「柔道比賽只得4分鐘一場，最近有很多爆發力訓練，例如：400、800米衝刺跑、跑樓梯，甚至揹住隊友走樓梯等。」她亦提到近年改變打法，不再執意只用一招，期望為對手帶來更大挑戰。

據中國香港柔道總會主席黃寶基透露，王嘉莉弟弟、另一港隊成員王嘉棋會以陪練員身份，連同其私人教練張文翔將於7月24日共赴法國，比賽抽籤將於7月26日舉行，屆時將揭曉王嘉莉之對手誰屬。■圖 / 文：余樂詩