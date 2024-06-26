九龍城落實升班港超來季9隊角逐

足總昨日召開董事會，其中署任總幹事張炎有會後透露，駿英九龍城已申請升上港超，意味來季會有9支球隊征戰頂級聯賽。

香港U23、晉峰及深水埗先後宣布棄戰港超，但球圈早前盛傳，在剛季港甲成為聯賽冠軍的駿英九龍城，將會升班。直到是日，「有哥」在董事會後接受訪問時，確認該支地區球隊已申請升上港超，他認為編排賽程不會有太大困難：「港會同均業北區會繼續搞，所以連埋九龍城下季有9隊波踢港超，但只係代表每個禮拜都有球隊要輪空，編賽程唔會太難，我亦相信下季啲波會好精彩。」

張炎有︰賽程方案有待商討 談到港超需要累積足夠多比賽數目，以滿足亞洲賽資格安排，「有哥」指足總針對幾個方案作討論，惟一切尚待落實：「我哋傾過好似疫情期間咁，分爭標同護級組，又諗過聯賽打3循環，我哋一落實方案，就會編排賽程。」

九龍城上季在港甲22戰錄得18勝2和2負，以6分之差力壓中西區，奪得港甲冠軍，當中部分球員曾征戰港超，包括曾錦濤、許嘉樂、陸平中及陳文輝等。■鄧文滔報道