韋少第7W咸美頓今季首度企櫈仔

爭取4連霸的紅牛車王麥斯韋斯塔本，在F1西班牙站排位賽失利，但在周日正賽以第2位起步的「韋少」，盡顯3屆世界冠軍氣勢，力壓麥拿侖的諾利斯贏得今季第7站冠軍。至於平治車王咸美頓則迎來今季首踏頒獎台。

諾利斯排頭位得第2 排第2位起步的韋斯塔本在3圈後已取得領跑位置，經過66圈爭逐後，以1小時28分20秒227率先衝線；反觀迎來生涯第2次排頭位的諾利斯，起步表現未如理想，第1個彎位即被「韋少」及平治羅素左右夾擊，跌落第3，幸好其後諾利斯沉着應戰收復失地，以第2位完成。至於一度進佔首位的羅素，先後被韋斯塔本及諾利斯爬頭後，末段更遭隊友咸美頓壓過，只得一席第4，而7屆總冠軍「咸爺」則成功躋身三甲，今季首度踏上頒獎台。

今季世界一級方程式賽車已進行了10個分站，目前紅牛的韋斯塔本以219分續領榜首，而麥拿侖的諾利斯則150分暫列次席，法拉利雙雄勒卡歷及沙恩斯分別第3及第4位。下一站賽事將於本月30日於奧地利上演。