U18女籃亞洲盃 港隊出師不利

U18女子籃球亞洲盃昨日假深圳福田體育公園揭開序幕， 乙級賽事（Division B）由8支來自世界各地的青年軍競逐錦標，被編入A組的港隊小組賽出師不利，首場陷入苦戰，最終以52比65不敵伊朗。

港隊以最新選拔出的12位精英出戰賽事，首戰對伊朗先派出鄭思睿、黃雅婷、姚采芸、王心言和翠妮。Panasonic學界籃球邀請賽MVP黃雅婷開局先取三分助球隊領先，惟伊朗憑極佳手感、外線及中投連番得手，半場領先28比21。

內線遭伊朗中鋒打爆 換邊後，伊朗改變策略，以主力中鋒Mahsa Karani不斷衝擊港隊內線，將比分拉開。港隊雖曾打出一波7比0攻勢，比賽尾段更一度將分差追至4分。惟伊朗憑紮實的內線實力，連番禁區得分再度拉開差距，港隊最終無力還擊，以52比65不敵對手，小組賽開局失利。

移英港將林裕殷取得全隊最高的11分5助攻，「協恩雙星」姚采芸和黃雅婷亦各有10分進帳、前者更摘下12個籃板。然而，由於世界中學生籃球賽同日在澳門舉行，令是次亞洲盃的選人方面受某程度影響，於亞洲U18排名16的港隊僅以數分不敵排名13的伊朗，表現已是不俗。港隊今日會對薩摩亞，力爭首勝。■李章杰報道