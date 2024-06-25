何瑋桁首奪亞洲賽冠軍

已贏得巴黎奧運男子重劍資格的香港劍手何瑋桁，周日於科威特舉行的亞洲劍擊錦標賽表現勇悍殺入決賽，與隊友吳浩天合演內訌金牌爭奪戰，結果何瑋桁以15比14險勝，拿下首面亞洲賽金牌，並締造首次由兩位港將包辦金銀牌的歷史。

與吳浩天包辦金銀 28歲的何瑋桁於小組賽以6戰全勝晉級，其後淘汰賽首圈輪空後，再分別擊退南韓及哈薩克劍手，躋身8強惡鬥南韓的馬世建，順利以15比9報捷，鎖定獎牌。狀態甚佳的何瑋桁乘勝追擊以15比13勇挫另一哈薩克對手Yerlik Sertay，成功打入決賽。

至於27歲的吳浩天亦表現出色，力挫泰國、南韓及哈薩克的對手，勇闖8強巧遇另一香港隊友吳霆騫，結果以15比13勝出，吳浩天於準決賽挑戰世界排名20的日本好手古俣聖，表現超水準贏10比9，個人首度躋身金牌戰。

這場「何吳內訌」亦是香港公開賽的決賽翻版，首節雙方打成3比3，戰情一路咬得好緊，最終何瑋桁以15比14擊敗吳浩天，取得亞洲冠軍殊榮。為月底展開的巴黎奧運，大大增強信心。