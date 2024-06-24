姚錦成唐焯彬現身PopWalk 《夏日電競狂熱》引爆運動魂

今個盛夏，齊撐港隊勇創佳績，以全民運動，燃點熱血，以口號「齊運動．齊集氣」，全身投入盛夏運動狂熱！昨日（23日）將軍澳PopWalk天晉滙特別舉辦「《夏日電競狂熱》—運動員見面會」，邀請兩位知名港隊運動員親身到將軍澳區，與大小朋友分享他們的「運動魂」，訴說他們全情投入的人生故事！

是次活動中，兩位前港將姚錦成及唐焯彬除分享他們以往追夢的過程，以及從運動中找到的人生意義外，更以過來人的經驗，為遠赴巴黎代表香港出戰的運動員打氣。姚錦成表示：「現時花較多時間培育及訓練後輩，希望可以發掘更多青年球員！」並稱以往比賽時的開心片段，是人生中最寶貴的回憶。

今次《夏日電競狂熱》推廣計劃亦邀請了致力開拓青年體育發展的「青途」為合作夥伴，該會副主席兼前空手道運動員唐焯彬提及：「現在青少年體育發展已經較過往擁有更多資源，好似係學界比賽、不同級別嘅Youth賽事等，各項青年體育運動備受關注，希望未來可以更深入社區，推動更多學校、商場等合作，進一步為培育香港未來運動員而努力。」他更表示今次與商場合作，十分高興，希望可以於7、8月藉着世界體壇盛事，吸引更多市民參與本活動，齊齊為港隊打氣之餘，更可以有趣的方式鍛煉身心。

製作二次元角色做Big Boss 其後，二人更率先為「夏日電競狂熱」活動登記製作自己的二次元角色，數值爆燈，立即成為遊戲Big Boss！各市民可於7月中旬，到商場參加遊戲，與兩位的化身大激鬥，齊齊挑戰，更可儲分贏巨獎，一眾將軍澳街坊於活動後紛紛參加製作AI角色，更表示可於商場做運動，不受天氣限制，全天候都可以投入運動世界。