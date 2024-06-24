江旻憓因傷退賽征奧成疑

亞洲劍擊錦標賽上周六在科威特展開，首天先進行女子重劍及男子佩劍個人賽，力爭3連冠的香港天后江旻憓與佘繕妡過關斬將，順利躋身最後8強，不過江旻憓其後以醫療原因宣布退賽，十分可惜。

「世一」江旻憓（Vivian）於2022年首爾及2023年武漢賽事奪標，而在疫情前亦贏過2018年曼谷亞錦賽的金牌，戰績輝煌。是日她在分組賽6戰全勝過關，淘汰賽首圈輪空後，32強以15比6擊敗菲律賓的夏莉遜，而16強再以15比9淘汰烏茲別克的穆扎迪娃。Vivian在8強面對中國劍手余思涵，當戰至3比8時，Vivian向裁判「耍手」示意不能繼續比賽，說「我的膝部受傷」，終以醫療原因退賽，余思涵則不戰而勝。然而，Vivian目前未有透露傷情，能否出戰其後的女重團體賽，甚至月底的巴黎奧運，也頓成疑問。