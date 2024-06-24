江旻憓因傷退賽征奧成疑
亞洲劍擊錦標賽上周六在科威特展開，首天先進行女子重劍及男子佩劍個人賽，力爭3連冠的香港天后江旻憓與佘繕妡過關斬將，順利躋身最後8強，不過江旻憓其後以醫療原因宣布退賽，十分可惜。
「世一」江旻憓（Vivian）於2022年首爾及2023年武漢賽事奪標，而在疫情前亦贏過2018年曼谷亞錦賽的金牌，戰績輝煌。是日她在分組賽6戰全勝過關，淘汰賽首圈輪空後，32強以15比6擊敗菲律賓的夏莉遜，而16強再以15比9淘汰烏茲別克的穆扎迪娃。Vivian在8強面對中國劍手余思涵，當戰至3比8時，Vivian向裁判「耍手」示意不能繼續比賽，說「我的膝部受傷」，終以醫療原因退賽，余思涵則不戰而勝。然而，Vivian目前未有透露傷情，能否出戰其後的女重團體賽，甚至月底的巴黎奧運，也頓成疑問。
佘繕妡8強止步
去年在成都世界大學生運動會奪得金牌的佘繕妡，分組賽全勝晉級，之後淘汰了印度及哈薩克對手，惜於半準決賽以9比15負於南敵名將宋世羅，同樣8強止步。港男隊羅浩天殺入佩劍16強，可惜以13比15不敵伊朗劍手巴靴。
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