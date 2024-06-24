香港公路賽大熱稱后 李思穎：奧運想玩兩項

香港公路單車錦標賽昨日假天水圍天影路上演個人公路賽，賽事同為巴黎奧運港隊選拔最後一個計分賽，最終「小女車神」李思穎於女子精英組衞冕，男子組則由繆正賢奪得冠軍。李思穎承認近日略有疲態，惟相信會在巴黎奧運迎來最好狀態。

香港單車隊於巴黎奧運取得男、女子公路單車及場地單車女子全能賽共3個席位，港隊主教練達海飛透露，總會將於今周進行會議，決出巴黎奧運的最終人選。港隊近月出戰多個比賽，達海飛表示，「周三（26日）會啟程到法國，展開奧運前最後備戰階段，每個周末都會有比賽，熟習不同戰術。」

在杭州亞運獨取2銀1銅的李思穎，預計是場地單車的大熱人選，公路單車名額則預計是她和梁穎儀之爭，李思穎坦言如有機會，希望兼顧場地和公路單車兩個項目：「場地目標是前10名，公路亦希望有資格參賽，但奧運比賽距離更長，如能參賽會爭取完賽。」梁穎儀亦表示，「今年努力沒有白費，可以做的都做了。」