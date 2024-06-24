國際奧運日李卓耀張心悅「一起跑」

昨日（6月23日）為每年的「國際奧運日」，港協暨奧委會以「與香港運動員一起跑」為主題，舉辦跑步活動，帶動市民投入巴黎奧運氣氛。香港奧運代表李卓耀、張心悅，以及4位亞運港將李紫桃、方誠義、吳翹充和何子樂均有亮相。

「卓耀」︰奧運不設太高目標 這項活動於西九文化區舉行，3公里、5公里「個人跑」，以及2公里「親子輕鬆跑」，大草坪區域更設多個攤位遊戲，是日活動吸引逾4000人參與。其中有份出席的香港羽毛球名將李卓耀，面對即將首踏奧運舞台，他難掩緊張及興奮，並坦言會以享受比賽為先︰「第一次參加奧運，家人對我的成績沒有太大期望，讓我能夠自由發揮，我自己目標亦無放到太高，保持平常心享受比賽，當然亦會認真應對處理每一球，若能爭到獎牌就是最好不過。」

至於現年17歲的張心悅，成為繼何詩蓓後第二位代表香港出戰巴黎奧運的泳手，談及此刻心情她表示：「我會做一些我喜歡的事情來紓緩難以避免的緊張情緒，從而能夠令自己發揮出最佳水平。在如此盛大的奧運比賽存在許多世界頂級的泳手，相信絕對能讓我大開眼界。」

圖、文：李章杰