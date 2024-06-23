體育

何詩蓓征意「留力」照奪金

香港超級飛魚何詩蓓小休後再為巴黎奧運備戰，寓賽於操出戰本周的意大利國際游泳賽。日前「詩蓓」亮相個人強項的女子200米自由泳項目，在決賽游出1分55秒35奪冠，比起亞軍的加拿大女將蘇菲亞快1.03秒。然而，何詩蓓這個時間較自己保持的亞洲紀錄慢了超過1秒半，似乎有所保留，未見真章。
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