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趙顯臻獲頒國際艇聯6月最佳
即將參加巴黎奧運的賽艇運動員趙顯臻，日前榮獲國際賽艇聯選為6月最佳賽艇手，成為香港首位獲得這個獎項的賽艇手。趙顯臻上月出戰賽艇世界盃II瑞士分站，勇奪輕量級男子單人雙槳項目冠軍，為香港贏得了第一面世界級比賽金牌，因而獲得國際賽艇聯會選為本月最佳賽艇手，創造歷史。
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