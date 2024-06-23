體育

綠軍勝利巡遊萬人空巷

塞爾特人剛在NBA總決賽擊敗獨行俠，時隔16年再度封王，「綠軍」在美國時間上周五早上舉行巴士巡遊，吸引逾萬人到場圍觀，場面墟冚。當中主將達頓受訪時笑言對奪冠仍感難以置信︰「此刻似乎仍感到不太真實，但這天我會盡情慶祝，嘗試活在當下。」
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