晉峰棄戰港超聯盼落戶甲組

昨日多名港超球會代表出席會議，包括大埔主教練李志堅及標準流浪代表李輝立等。會後晉峰總教練何信賢接受訪問，表示「粉紅兵團」決定棄戰來季頂級聯賽。晉峰自2020至21球季起征戰港超，至今在頂級聯賽度過4個球季，惟「何Sir」稱球隊審視球圈發展空間後，決定棄戰港超，盼望能順利落戶甲組：「同兩位班主（會長黃俊雄及主席鄧偉豪）傾過，決定以另一個模式喺球圈發展，希望足總批准我哋落甲組踢，為香港足球培養更多新人。」

高俊基未回應深水埗動向

總結4季港超旅程，「何Sir」承認成績未如理想，但他指球隊已助不少球員上位，向兩位班主表示感激：「呢4季成績係唔好嘅，但有啲球員喺晉峰打好基礎後，開始喺港超立足，我亦都好多謝兩位班主嘅付出，令好多足球從業員有工開。」深水埗總監高俊基是日亦有現身，惟問到球隊下季動向時，他僅稱「暫時冇嘢回應」。圖、文：鄧文滔