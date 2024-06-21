中國「夢之隊」最強陣容衝金滿貫

中國國家體育總局游泳中心日前公布入選巴黎奧運跳水、游泳、韻律泳及馬拉松游泳的運動員名單，其中跳水共派出10人，包括全紅嬋、王宗源等人在內的5位奧運冠軍助陣，而其餘5位屬首次征戰奧運，惟全員均在國際賽的冠軍級人馬，實行以最強陣容向「金滿貫」邁進。

今屆奧運的中國跳水「夢之隊」陣容鼎盛，分別由4名女將及6名男將組成。女運動員方面，派出全紅嬋、陳芋汐、陳藝文和昌雅妮。當中包攬東京奧運10米高台冠、亞的「跳水天才」全紅嬋和陳芋汐，她們近年保持狀態，奪得多個世錦賽獎牌，實力非凡。

男隊方面，則派出王宗源、謝思埸、龍道一、楊昊、曹緣和練俊傑。其中將成為奧運「四朝元老」的曹緣在前3屆奧運都有金牌落袋，現年29歲的他繼續突破自己，再度挑戰世界最高舞台。

「楊練配」誓阻戴利衞冕 值得一提，上屆東奧中國跳水隊共奪7金5銀，其中男子10米高台雙人賽被「程咬金」英國打破壟斷。然而，近3屆世錦賽楊昊拍練俊傑雄霸高台，已豪奪3屆10米高台雙人賽世界冠軍寶座，包括今年多哈世錦賽正是壓倒英國的戴利及威廉斯，證明「夢之隊」對巴黎奧運這項的金牌志在必得，中國能否擸走跳水全部8面金牌，達成「金滿貫」成為今夏奧運一大看點。