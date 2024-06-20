亞冠盃2理文東方直入分組賽

亞洲足協（AFC）周三公布新一季「亞冠盃2」分組賽，32個席位的安排，其中因為個別原定要參加外圍賽的球隊，未能成功申請AFC之賽事牌照，造就香港代表之一的應季「足總盃」冠軍東方，可以直接躋身分組賽，與另一代表理文分途出擊，為港爭光。

根據昨日AFC之公布，新推出的「亞冠盃2」將會由32隊競逐殊榮，其中27隊（西亞代表12隊、東亞代表15隊）直接獲得參賽資格，包括港超聯盟主理文、新加坡聯賽亞軍獅城水手、中超季軍浙江隊，以及「澳洲足總盃」冠軍FC悉尼等。另外5個席位，其中3隊來自「亞冠盃精英」預賽被淘汰的球隊（西亞代表兩隊、東亞代表1隊）；另外兩個席位則由4隊透過外圍賽去爭奪。

8‧16抽籤9‧17開打 一如上文指出，因有球隊「無牌」出戰外圍賽，令西亞和東亞都有球隊得益，可以直接取得「亞冠盃2」分組賽席位，東亞方面的「得益者」就有香港代表東方、新加坡聯賽季軍淡濱尼流浪，以及印尼聯賽冠軍萬隆等。

「亞冠盃2」將於今年8月16日進行分組賽抽籤，9月17至19日展開第一輪競逐。每組首兩名出線16強淘汰賽，2025年2月11至13日進行首回合，次回合安排在一星期後舉行。一場過分高下的決賽，將於2025年5月17日上演。

「亞冠盃2」分組賽32強 東亞區球隊

球隊 代表地區：

廣島三箭 日本

全北汽車 南韓

浙江隊 中國

泰港 泰國

FC悉尼 澳洲

雪蘭莪 馬來西亞

待定X2 越南

理文、東方 香港

待定X2 菲律賓

獅城水手、淡濱尼流浪 新加坡

萬隆 印尼

最佳教練盧比度 續約東方3年

應季「足總盃」冠軍東方周三透過球隊fb專頁宣布，成功與連續兩季奪得「最佳教練」、一度獲國內球隊開出聘約的盧比度（Chino）續約3年至2027夏天。