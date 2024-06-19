塞爾特人第18冠史上最多

昨日ＮＢＡ總決賽Game5，塞爾特人未有再給予獨行俠機會，主場贏對手106比88，總場數4比1封王。「綠軍」繼2008年後再度登頂，收穫隊史第18座冠軍寶座，力壓湖人成為ＮＢＡ史上「王中之王」。

總場數4:1挫獨行俠 塞爾特人上場以38分大敗給獨行俠後，G5返回波士頓主場即有脫胎換骨表現，眾將爭勝決心相當強烈，首節已領先28比18。「綠軍」球員今場防守積極，次節領先至52比39時，韋特飛身救球被失去平衡跌倒的拉夫利壓住，面部撞地致門牙撞崩，但他治療過後即返回場上「搏殺」兼轟入三分球。半場達頓、謝倫布朗和賀列特得分「上雙」，塞爾特人遙遙領先67比46。反觀獨行俠艾榮倒戈下被「噓到暈」，半場僅獲5分。

換邊後塞爾特人未有留手，一度拋離超過20分，第4節變成「垃圾時間」，達頓在最後分半鐘退下火線，不禁激動得抱頭飲泣，塞爾特人終以106比88獲勝，奪得今季總冠軍。

數據方面，達頓獲全場最高31分，另加11次助攻及8個籃板，謝倫布朗亦有21分、8個籃板及6次助攻，獨行俠方面當錫射入全隊最高的28分，另加12個籃板，而艾榮只有15分進帳。