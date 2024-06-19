體育

華安歷43個ACE破紀錄

前網壇3哥加拿大名將華安歷，周一在皇后會盃網賽首圈狂轟47個ACE球，打破克羅地亞名將卡路域在2015年所創的數字（45球），刷新ATP單場紀錄，並以盤數2比1反勝賽事前亞軍兼英國1哥諾利。
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