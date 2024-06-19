6月19日(三)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月19日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
華安歷43個ACE破紀錄
前網壇3哥加拿大名將華安歷，周一在皇后會盃網賽首圈狂轟47個ACE球，打破克羅地亞名將卡路域在2015年所創的數字（45球），刷新ATP單場紀錄，並以盤數2比1反勝賽事前亞軍兼英國1哥諾利。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20240619-0619_00286_053/華安歷43個ACE破紀錄
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc