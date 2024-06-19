湯加奧運小將因意外離世

巴黎奧運開幕前，湯加公布令人痛心的消息，已取得風箏風翼（kitefoil）參賽資格的小將JJ萊斯，上周六因一次潛水事故離世，終年18歲，其父親周一證實兒子死訊。美國出生的JJ萊斯，原本是首位代表湯加參加奧運的白人，可惜如今已不能實現夢想。