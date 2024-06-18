梅萊改打男雙第5度征奧運

兩屆奧運網球項目男單金牌得主英國球手梅萊（右圖），正式獲得ITF參賽資格，換言之這位37歲前世界「一哥」，將出戰生涯第5個奧運會，亦很可能在巴黎上演其生涯最後一場比賽。不過，這次梅萊會與蘇格蘭球手伊雲斯合作，力爭男雙獎牌。