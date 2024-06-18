籃總加強青訓培育新秀

籃總與UNDER ARMOUR及Anytime Fitness進行戰略合作夥伴簽約儀式。

與運動品牌健身中心合作 中國香港籃球總會昨日舉行「香港籃球代表隊獨家戰略合作夥伴簽約儀式」，夥拍運動品牌及健身中心，為本地籃球員提供專業資源，旨進一步推動本地青訓及加強三人籃球發展。港隊代表徐遠征、梁嘉顯、陳欣汶和黃雅婷出席向公眾展示新戰衣，並分享身為籃球員的心路歷程。

加強三人籃球發展 中國香港籃球男子隊總領隊莫耀強表示，為求推廣及加強本地籃球運動水平，是次與兩大知名品牌合作，分別以UNDER ARMOUR的專業籃球裝備和完善的青訓系統，以及Anytime Fitness的國際健身網絡和專業教練資源，讓具潛能的年輕籃球員從小可接受專業全面的系統性訓練，藉以培養更多新一代籃球精英，放眼未來代表香港出戰全運會、亞運及奧運資格賽等大型賽事。

UNDER ARMOUR亞太區董事總經理Jason Archer亦特別指出，該次合作會將旗下的青訓系統「UA NEXT」引入香港，首兩年將集中於U18及U16，計劃舉辦UA夏季青年選拔賽，從中挑選有潛質的年青籃球員到中國或其他地區參與「UA NEXT」訓練，更有機會代表亞太區與美國隊伍比賽。

陳欣汶望注重球員心理 有份出席活動的陳欣汶則表示，她希望將在美國NCAA訓練及比賽的所見所學帶回香港，從而進一步推動香港女子籃球的發展：「美國的籃球訓練配套非常完善，除教練外，亦有體能教練、物理治療師等專業指導，令球員可以專注訓練及比賽。美國亦非常重視運動心理學，其中靜觀、冥想練習有效地幫助我在訓練及比賽時作自我調適，從而提升表現。」她認為是次合作能為香港籃球帶來更有系統性的訓練和更完善的配套。

■圖、文：李章杰