李溢晉5月再膺「最佳撲救」

「可以再當選係好開心嘅事，每場波有機會守，都只係諗住一樣嘢，就係唔好畀人入波，同盡力幫球隊贏波，所以4強嗰場對理文，完場之後我真係好開心！仲有獎攞，感覺無得彈啦！」目前身在外地的「阿嘴」回憶道。

未獲新合約繼續「等運到」

在剛過去的球季，深水埗由季初的魚腩，到在「足總盃」晉級路中化身巨人殺手，最後更在決賽與東方合演了一場可觀性極高的激戰。儘管最終只能屈居亞軍，但在決賽的表現卻贏盡掌聲，可是「阿嘴」透露，獲「足總盃決賽最佳球員」的他，至今仍未有收到來自任何一隊的Offer，繼續「等運到」：「冇得強求或者怪邊個，我今日面對嘅困局，唔多唔少都係自己攞嚟，要承擔番個結果。但我唔會咁易放棄，只要有機會我一定會繼續踢來去。」