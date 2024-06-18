李溢晉5月再膺「最佳撲救」
効力深水埗的門將李溢晉「阿嘴」，憑上月11日（六）於「足總盃」4強戰理文對深水埗，一記超快反應撲救，近距離擋出安尼亞狂抽，獲球迷投票選為【聚大金鳳特約】5月份「最佳撲救」。今次當選，亦令李溢晉在今季「年度最佳撲救」選舉中，有「11月」和「5月」兩個候選。
「可以再當選係好開心嘅事，每場波有機會守，都只係諗住一樣嘢，就係唔好畀人入波，同盡力幫球隊贏波，所以4強嗰場對理文，完場之後我真係好開心！仲有獎攞，感覺無得彈啦！」目前身在外地的「阿嘴」回憶道。
未獲新合約繼續「等運到」
在剛過去的球季，深水埗由季初的魚腩，到在「足總盃」晉級路中化身巨人殺手，最後更在決賽與東方合演了一場可觀性極高的激戰。儘管最終只能屈居亞軍，但在決賽的表現卻贏盡掌聲，可是「阿嘴」透露，獲「足總盃決賽最佳球員」的他，至今仍未有收到來自任何一隊的Offer，繼續「等運到」：「冇得強求或者怪邊個，我今日面對嘅困局，唔多唔少都係自己攞嚟，要承擔番個結果。但我唔會咁易放棄，只要有機會我一定會繼續踢來去。」
每月最佳撲救
8月 伍瑋謙（冠忠南區）
9月 雲天樂（香港U23）
10月 麥梓軒（晉峰）
11月 李溢晉（深水埗）
12月 雲天樂（香港U23）
1月 錢兆琛（大埔）
2月 石皓心（傑志）
3月 林駿杰（均業北區）
4月 奧利斯（標準流浪）
5月 李溢晉（深水埗）
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