李家豪左腳轟出5月金球

「開心得嚟又有啲意外！」「家豪」簡單直接道出其當選感受。「其實我覺得神田夢實同蔡立靖嘅入球仲靚，不過可能啲球迷見我用左腳射入，加多兩分難度分畀我啦！哈！哈！但其實我自細就有練埋左腳，雖然稱唔上完全嘅『雙槍將』，但我嘅左腳係有基本嘅射球能力嘅。點都好，呢一球已經取代咗我自己心目中『李家豪最靚入球第1位』。」李家豪笑說。