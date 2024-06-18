李家豪左腳轟出5月金球
大埔右後衞李家豪，憑上月18日晉峰對大埔的「中銀人壽香港超級聯賽」中，一記右路左腳勁射，獲球迷選為【聚大金鳳特約】5月份「最佳金球」。除獎座外，「家豪」還趕上「年度最佳金球」選舉的尾班車。
「開心得嚟又有啲意外！」「家豪」簡單直接道出其當選感受。「其實我覺得神田夢實同蔡立靖嘅入球仲靚，不過可能啲球迷見我用左腳射入，加多兩分難度分畀我啦！哈！哈！但其實我自細就有練埋左腳，雖然稱唔上完全嘅『雙槍將』，但我嘅左腳係有基本嘅射球能力嘅。點都好，呢一球已經取代咗我自己心目中『李家豪最靚入球第1位』。」李家豪笑說。
公開感謝班主「繼續搞」
對於能夠獲獎，「家豪」謂希望藉機會公開多謝老闆：「如果佢唔繼續搞，我都冇機會入波畀大家睇啦！所以一定要多謝佢。」「家豪」亦十分感謝大埔全體職、球員，他謂：「球隊內部氣氛好，大家由練波到比賽，成日都好開心嘅，呢樣嘢非常難得，係靠大家一齊去建立同維繫嘅。」
每月最佳金球
8月 劉智樂（標準流浪）
9月 查理史葛（傑志）
10月 陳傲軒(冠忠南區)
11月 里奧（港會）
12月 伊巴謙（標準流浪）
1月 林樂勤（均業北區）
2月 趙聡悟（冠忠南區）
3月 林樂賢（晉峰）
4月 陳耀祖（標準流浪）
5月 李家豪（大埔）
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