煞科日挫土耳其巴西登世一
「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2024」（VNL香港站）昨日煞科，榜首巴西以直落3局力挫土耳其，今站4戰全勝，取代土耳其升上世界第一，更以聯賽12連勝姿態進軍下周於泰國曼谷舉行的決賽周。
教練大讚來港作賽感覺佳
土耳其前一晚與中國激戰5局至晚上10時40分，休息不足14小時又迎來另一場硬仗對全勝的榜首球隊巴西。首局土耳其已被巴西瞬速攻破防線，先輸14比25。第2局巴西再有奧運兩金功臣泰爾莎挺身而出轟5分，以25比14再下一城。第3局土耳其作出3個變動，但戰況未有太大改善，最終巴西再贏25比19，以總局數3比0拿下勝利。
巴西女排今周在香港站4連勝，聯賽更是無逢敵手取得12連勝，成功取代土耳其升上世界第一，後者今場落敗後則跌至第3位。今次是「森巴大軍」首度出戰香港站賽事，主教練古馬利斯大讚：「我執教巴西隊20年，之前也申請過很多次想要來香港站，今次終於第一次來香港。這趟旅程很開心，香港各方面都很好，酒店、飲食、人們都很友善，球迷很愛我們，好期待下次再有機會來這個地方。」
■圖：李章杰、文：余樂詩
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