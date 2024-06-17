煞科日挫土耳其巴西登世一

教練大讚來港作賽感覺佳

土耳其前一晚與中國激戰5局至晚上10時40分，休息不足14小時又迎來另一場硬仗對全勝的榜首球隊巴西。首局土耳其已被巴西瞬速攻破防線，先輸14比25。第2局巴西再有奧運兩金功臣泰爾莎挺身而出轟5分，以25比14再下一城。第3局土耳其作出3個變動，但戰況未有太大改善，最終巴西再贏25比19，以總局數3比0拿下勝利。