女足終有VAR！「車女」捧足總盃

昨日斧山道運動場上演「賽馬會女子足球聯賽」足總盃決賽，連續兩屆由車路士足球學校（香港）惡鬥傑志。今場為香港第一場採用VAR協助執法的女足賽事，最終「車女」憑宋麗雯一箭定江山，以1比0力克傑志奪冠。

宋麗雯一箭定江山 上季戰至互射12碼才落敗的「車女」，開賽後與傑志都踢得比較謹慎，以「窿窿」完半場。換邊後63分鐘，「車女」曾麗薇左路避過對手攔截後傳中，宋麗雯門前射成1比0。「車女」到72分鐘換入王淑芬，嘗試控制戰局，結果「車女」成功頂住傑志強攻，順利贏1比0奪得冠軍。

宋麗雯上屆在互射12碼射失極刑，間接令球隊痛失錦標，結果今年成為贏波功臣，她形容感覺非常特別：「上年喺『足總盃』同聯賽都輸畀傑志，令大家好有鬥心要爭番啖氣，而且我哋平時踢開仿草，所以今日嚟到斧山道踢得有啲吃力，喺咁嘅情況下攞到冠軍更加開心。」談到今場有VAR協助執法，宋麗雯相信此措施有助減少誤判，提升球賽公平性。■圖、文：鄧文滔