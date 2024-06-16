馬貝利現身與眾同樂欣賞總決賽

昨日總決賽Game 4影響爭冠形勢，Now TV專程舉辦睇波派對，更安排前NBA球星馬貝利到場與球迷一同觀看大戰，加上互動小遊戲和抽獎環節，令現場氣氛相當熾熱。

想投入更多籃球活動 馬貝利首次參加在港舉辦的大型睇波活動，期間與小球迷玩遊戲進行互動，他表示甚有意義：「這是香港的一部分，讓人們感受來自NBA的活力、籃球能量和氛圍，亦能讓下一代親身體驗。」他續道：「一切都在正確的時刻進行，來到香港拿到我的身份證，想投入更多有關籃球的活動，幫助推動香港籃球。」

現年47歲的馬貝利，曾於2009年短暫效力塞爾特人，對總決賽系列賽自有一番見解，「獨行俠雖然場數落後，但他們仍保持活力。塞爾特人是支更穩定、更聰明的球隊，他們有很好的團隊意識，知道該如何做正確決定。獨行俠則是較年輕，就算處於劣勢，但他們依然不斷努力去改變，他們還沒有放棄。」

除NBA總決賽外，巴黎奧運亦即將來臨，馬貝利直言美國男籃實力超班：「他們無疑能主宰比賽，贏得金牌，勒邦占士等人還是非常具有統治力。」馬貝利曾出戰2004年雅典奧運，他坦言是一段美好的回憶。

圖、文：李章杰