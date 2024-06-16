未斷氣！獨行俠反底追番場

昨日NBA總決賽Game 4，不能再輸的獨行俠憑當錫及艾榮合轟50分，主場以122比84大破塞爾特人，總場數追成1比3，保住些微奪冠機會。

史上從未有球隊能在場數落後0比3下反勝奪冠，昨日獨行俠打出背水一戰氣勢，當錫首節已攻入13分，加上新秀萊弗利二世命中生涯首記三分球，令獨行俠首節領先34比21。次節獨行俠得勢不饒人，打出一段20比9攻勢。「綠軍」全隊外線熄火，整體命中率不足3成，35分亦寫下本季半場得分新低，獨行俠在當錫及艾榮半場貢獻36分下，遙遙領先61比35。

當錫艾榮合轟50分 換邊後獨行俠持續火熱手感，中鋒加福特上陣連取6分，進一步將分差拉開至35分。此時大局已定，雙方第4節均派遣後備上陣讓主力休息，結果獨行俠以122比84扳回一城，避過連輸4場遭橫掃的局面，惟周二早上的Game 5要作客波士頓，仍然困難重重。當錫是役轟入29分，拍檔艾榮交出21分及6次助攻，後者對賽塞爾特人的13連敗恥辱紀錄，亦在今仗後中斷，「綠軍」方面達頓上半場的15分已屬全隊最高。