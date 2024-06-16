衝擊教練生涯首冠 林嘉緯：大家畀心機

林嘉緯及盧均宜等本地球星，昨日到啟德Airside出席歐國盃活動，其中「嘉緯」執教的至尊足球會，有望在今日丙組聯賽封王，「嘉緯」對此既期待又緊張，盼球員發揮水準。

聯同盧均宜入商場鬥波

「宜嘉」聯同陳偉豪等人，昨日在商場進行2對2表演賽，吸引不少市民圍觀，陳偉豪更即興要求與林嘉緯「單挑」，其後幾位球星挑戰C朗拿度的最高起跳高度，為活動收尾。林嘉緯今日帶領至尊足球會，出戰對福建的丙組聯賽，只要取得1分便可於聯賽封王。教練生涯首冠近在眼前，「嘉緯」提醒球員萬勿鬆懈：「雖然和波就捧盃，但根據我咁多年經驗，呢啲情況好易出事，希望大家沉着應戰，攞到冠軍。」「嘉緯」早前落實加入標準流浪教練團，他笑言要學習如何與職業球員溝通：「依家搵緊新球員，要學識點吸引到人加盟。」