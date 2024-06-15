經歷兩次大傷 挫折中成長 普辛基斯誓登NBA之巔

NBA總決賽正進行得如火如荼，塞爾特人系列賽以3比0領先獨行俠，今早如再下一城，便可破紀錄第18次贏得總冠軍。除達頓及謝倫布朗外，曾效力獨行俠、今季加盟的普辛基斯同樣功不可沒，這位拉脫維亞「長人」因傷缺陣Game 3，但其勵志故事已令球迷留下深刻印象。（Now 641及ViuTV 99台周六早上8時30分直播Game 4）

2米18長人出身籃球世家 身高達2米18的普辛基斯，1995年出生於拉脫維亞一個小城鎮利耶帕亞。母親入選過國家青年隊、父親亦曾參與半職業聯賽，大他13歲的哥哥更是職業籃球員。普辛基斯12歲時身高已達1米8，被球探發掘加入西維爾籃球隊，開啟其籃球生涯。在西班牙3年期間，普辛基斯克服了在異國所引發的貧血症，並代表拉脫維亞出戰U18歐錦賽，獲得殿軍。

2015年，年僅20歲的普辛基斯決定參加NBA選秀，在沒受到太多關注下以第4順位被紐約人選中。首次亮相NBA，普辛基斯即交出12分、3個籃板及2次封阻，令人刮目相看。他首個賽季場均獲14.3分及7.3個籃板，第3個賽季更入選全明星。2018年正當職業生涯穩步上揚之際，普辛基斯遭遇重大挫折，左膝十字韌帶撕裂令賽季報銷。隨後他由紐約人轉投獨行俠，惟截然不同的戰術體系令其缺點表露無遺，禍不單行的是因右膝半月板撕裂再次倒下，隨後轉戰巫師經過平淡的兩年，之後交易至塞爾特人。

今早聯同綠軍衝擊第18冠 不少球員經歷大傷後往往光輝不再，惟普辛基斯拒絕向命運妥協，在挫折中茁壯成長，今季常規賽為「綠軍」上場56場，場均得20.2分、7.2個籃板及1.9個封阻，命中率達51.8%，季後賽首輪對熱火時拉傷小腿，幸總決賽G1趕及歸隊，對獨行俠的系列賽中，場均錄得16分及5個籃板，表現攻守兼備。雖然G3未能看見這位長人守護籃底，但今日他有望在G4復出，與「綠軍」攜手再登NBA之巔！

總決賽賽果 Game 1 塞爾特人 107:89 獨行俠

Game 2 塞爾特人 105:98 獨行俠

Game 3 獨行俠 99:106 塞爾特人

Game 4 獨行俠 Vs 塞爾特人 6月15日8:30am

Game 5 塞爾特人 Vs 獨行俠 6月18日8:30am*

Game 6 獨行俠 Vs 塞爾特人 6月21日8:30am*

Game 7 塞爾特人 Vs 獨行俠 6月24日8:00am*

註：7場4勝制，*為如有需要，前者主場