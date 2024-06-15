荷蘭福岡站輸波送禮 中國女排鎖定奧運資格

正在紅館舉行的「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2024」（VNL香港站）尚未完結，但隨着荷蘭隊在日本福岡站落敗而被扣分，令正於香港比賽的中國女排得以奧運排名積分，肯定獲得下月巴黎奧運參賽資格。

荷蘭隊日前在日本福岡站以0比3不敵美國女排，被扣去7.29分，此賽果亦令中國在香港站餘下賽事無論成績如何，都不會被荷蘭及加拿大同時超越，因此中國隊提前奪得出戰奧運資格。

昨晚派德國3蛋兩連捷 這是中國女排自1984年首次參加奧運開始，連續11屆登上「五環舞台」，過去10屆奧運，中國曾奪得3面金牌、1面銀牌及2面銅牌，成績彪炳。中國女排鎖定奧運資格後，下個目標相信是希望以亞洲第一的成績出戰奧運，目前她們與日本仍在爭逐亞洲第一地位。

至於昨晚香港站賽果，頭場波蘭首局與多明尼加共和國「瘋狂刁時」，波蘭險勝33比31，其後憑身高2米03的史迪絲雅克轟24分，波蘭局數贏3比0。壓軸出場的中國女排火併德國，結果中國以直落3局25比19、25比17及25比18擊敗對手，今站兩連勝。中國今日硬撼「世一」土耳其，周日煞科戰對波蘭。圖/文：余樂詩、鄧文滔