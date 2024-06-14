大港腳初體驗馬希偉盼「陸續有來」

剛完成次圈世盃外圍賽的香港男子足球代表隊，昨日飛返香港。在今個國際賽期首度入選「大港腳」，就兩度獲派上陣，兼取得「士哥」的馬希偉（Timmy），揚言來季會努力表現自己，爭取長期成為港隊一分子。

港隊日前完成作客與土庫曼打和一役後，經曼谷轉飛香港，一眾「大港腳」於下午1點前步出接機大堂，除了安永佳、米高及茹子楠等外流兵，返回所屬球隊報到，大部分效力港超的球員亦隨隊回港，包括葉鴻輝、艾里奧、胡晉銘及鐘樂安。

感謝教練給予信任 在今個國際賽期首度入選「大港腳」的馬希偉，在兩場賽事皆有上陣，其中主場對伊朗一役首度為港隊上陣就取得處子球，他對能夠兩度上陣感到意外：「我本身預計自己可能到完場前先有得出，點知兩場都可以踢之餘，對伊朗嗰場仲打到正選，好多謝教練咁信我。」

雖然Timmy在這兩仗獲得不少球迷稱讚，但他強調不會自滿：「始終港隊今次有幾位主力因為唔同原因踢唔到，先令我入選，所以下季要keep住有表現，得到教練注意，長期做『大港腳』」圖、文：鄧文滔