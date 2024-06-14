挫獨行俠領先3:0塞爾特人叫胡

NBA總決賽昨日上演Game3，縱使獨行俠回師主場，但第4節有當錫6犯離場下，再以99比106不敵塞爾特人，總場數落後到0比3，綠軍只要再贏1場，就能奪得總冠軍。

由於歷史上從未有NBA球隊，在季後賽落後0比3下反勝，因此獨行俠今場要背水一戰，開局把握綠軍有普辛基斯因傷缺陣，加上前兩場表現未如理想的艾榮，第1節就連入9分，一度拉開至25比12。惟塞爾特人站穩陣腳後，成功縮窄分差，追至僅以50比51落後完半場。

綠軍換邊後延續氣勢，第3節打出1段35比19的攻勢，反超85比70進入第4節。不過獨行俠未有放棄，雖然今場攻入27分的當錫6犯離場，但艾榮在最後3分37秒射入兩分後，助球隊追至92比93，令賽事出現高潮，但塞爾特人靠謝倫布朗射入關鍵中距離，拉開4分差距後，順利守住勝果，贏106比99，場數領先3比0，只要再取1勝，就能成為今季總冠軍。

謝利韋斯離世享年86歲 數據方面，塞爾特人雙星達頓和謝倫布朗分別取得31分6籃板5助攻，以及30分8籃板8助攻；獨行俠方面，艾榮和當錫分別射入35分和27分，表現出色，可惜未能阻止球隊再吞一敗。

另外，湖人傳奇球星、外號「Logo Man」的謝利韋斯，於美國時間周三早上，在家中安詳離世，享年86歲。