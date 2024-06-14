巴西贏德延續不敗身

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2024」（VNL香港站）昨日續於香港體育館進行，世界排名第2位的巴西鬥排名第12的德國，前者憑隊長嘉比狂轟28分、以及羅莎瑪莉亞和祖莉亞分別取15和14分，以局數3比1再取一勝，成功保持今季不敗紀錄。

今季唯一在分站賽全勝的巴西開場就展現出強者氣勢，派出曾3次參戰奧運的瑪姬絲及強力主攻手嘉比，迅速連贏25比20及25比22。第3局德國隊調整狀態，在落後兩局壓力下反撲，並由隊長史迪高和艾絲美亞各取6分、成功贏25比21扳回一局。到關鍵的第4局兩隊越鬥得激烈，巴西隊長嘉比發威，一度領先6分，其後德國憑多次出色的攔網將比分追至23分平手，更打至「刁時」，但最終巴西以26比24再下一城，以局數3比1奏捷。

第４盤要打到「刁時」 取勝功臣之一的巴西主攻手羅莎瑪莉亞賽後謙稱：「這是一場相當有難度的比賽，我們非常專注，不斷在比賽中學習，應付對手的攻勢，很開心我們再一次成為勝者。」而今仗取得3個「Ace」分數的祖莉亞發揮同樣出色，對於德國最後一局反撲更進入「刁時」，她說：「對手比想像中難纏，但在關鍵時刻，我們絕對相信能扭轉比賽。」圖、文：鄧文滔、李章杰