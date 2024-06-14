歐國盃決賽戲碼 偉豪想睇德法大戰

「陳7」撐西葡爭盃

前港隊射手陳肇麒將以評述員身份「參與」比賽，當談及心水球隊時，「陳7」希望西班牙及葡萄牙能夠有一番作為：「今屆睇好西班牙，特別希望射手艾華路莫拉達有好表現。其次是葡萄牙『C朗』，佢年紀唔細，我諗大家都要珍惜佢仲喺球場比賽嘅時光。」「陳7」亦指出球隊間的化學作用相當重要：「當陣中有一個好強嘅球員，但如果整體配合度唔高，其實係比較難去爭冠軍，例如近期比較突出嘅法國隊，佢哋大賽踢得特別好，而英格蘭個人能力都好強，但睇得出佢哋嘅默契一般。」