力戰負土耳其泰國贏掌聲

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2024」（ＶＮＬ香港站），一連6日於香港體育館舉行，上季冠軍兼現時世界排名第1位的土耳其在第2個賽日大戰排名第13的泰國，後者毫無懼色，落後兩局下仍頑強抵抗，更在第3局一度領先多達6分，但土耳其始終實力更勝一籌，終以局數3比0取勝。

第3局一度領先 世界「一姐」土耳其香港站首場迎來世界排名第13位的泰國，兩隊各有不少粉絲舉牌、持旗支持，聲勢不相伯仲。土耳其攻力強勁，輕鬆先連贏兩局25比17、25比17。第3局泰國展開反擊，運用多變戰術打出9比5，迫使土耳其喚暫停。其後土軍終找回節奏，身高1米95及1米85的卡拉古和卡歷攔網出色，加上泰國尾段失誤增多，結果土耳其再贏25比17，旗開得勝。

上季效力日本球隊黑部水精靈的泰國球員賓比查雅，大讚球隊今場鬥心十足，對「世一」獲益良多：「好開心可以對土耳其，她們是世界第1球隊，我們沒甚麼可輸，所以第3局就拚盡所有，結果開段是打得不錯，可惜之後對手打出很多強勁發球，改變了戰局。」

圖、文：余樂詩