港隊作客賽和土庫曼 盧斯爾︰保不失都收貨

香港男子足球代表隊周二晚上出戰最後一場「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈」E組賽事，作客阿什哈巴德大球場鬥土庫曼，最終港隊與對手互交白卷，在6場分組賽得兩分，因得失球差不及同得2分的土庫曼，以榜末完成次圈世盃外。

已篤定出局的港隊派出葉鴻輝把關，余煒廉及艾里奧鎮守中路，陳肇鈞、陳俊樂及胡晉銘組成中場鐵三角，支援安永佳、祖連奴和黃皓雋攻堅，上場對伊朗各入1球的馬希偉和杜俊暉先列後備。

港隊是役急需一場勝仗，以避免「包艇」，半場與土庫曼踢成0比0，下半場先後調入米高、潘沛軒和林衍廷，改善中前場活力，可惜未能打破僵局，港隊到完場前再換入史提芬彭利拿作最後一搏，惟最終仍只能與土庫曼踢成0比0完場，在6場分組賽得兩分，因得失球差不及同分的土庫曼，以榜末完成次圈世盃外，明年3月會轉戰亞洲盃第3圈外圍賽。

葉鴻輝屢救險球頂住 港隊換邊後換入米高及史提芬彭利拿等進攻球員，惜未能獲勝，惟賽後暫代主教練盧斯爾對球隊保持清白之身感到滿意：「土庫曼上半場有吓攻門好有威脅，好彩被『阿輝』（葉鴻輝）救到，而換邊之後兩隊踢得膠着，大家都冇乜機會，雖然最後贏唔到，但可以保住唔失波都值得開心同驕傲。」

港足是役與土庫曼打和後，僅能以榜末完成次圈世盃外，盧斯爾被問到如何看待亞洲盃第3圈外圍賽的形勢，他稱抽籤結果未出爐，故暫時未能回應：「當知道呢圈分組賽仲要對伊朗同烏茲別克，我哋就將目標定喺第3名，可惜兩循環對住土庫曼都贏唔到要排第4，至於亞洲盃第3圈外圍賽仲未抽籤，暫時冇辦法講太多。」

黃皓雋（右）都有為港隊上陣。 即使去到土庫曼，港隊一樣有球迷支持。 盧斯爾