香港站開戰！中國登場鬥保加利亞

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2024」（VNL）今日起一連6日假香港體育館舉行。中國女排將於揭幕日亮相鬥保加利亞，該站將是決定她們能否進入奧運的最後關鍵戰，隊長袁心玥表示，希望隊伍能打出比以往更好的表現，爭取奪下奧運入場券的目標。

香港站賽事為本季VNL的第5個分站，中國女排於上一站澳門分別擊敗荷蘭和泰國，惟不敵日本和意大利，錄得2勝2負戰績，現以327.57分排名世界第7、亞洲第2，今站將先後迎戰保加利亞、德國、土耳其和波蘭。香港站亦將是決定中國女排能否進入奧運的最後一戰，對她們來說不容有失。

袁心玥：以出線奧運為目標 中國女排主攻手朱婷在今季VNL的15人名單內，但出場時間較為有限，主教練蔡斌表示：「朱婷回歸至今狀態恢復良好，並已漸漸適應比賽節奏、與隊伍建立默契，會安排她更多上陣機會。」至於副攻手袁心玥則表示：「朱婷能給到同位置的球員很大幫助，在球場上也能給球隊帶來更好的貢獻，希望我們在香港站能打得更好，完成首要出線奧運的目標。」■圖、文：李章杰