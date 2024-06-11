贏埋法網艾卡華斯3奪大滿貫

艾卡華斯成法網新王！於峰迴路轉的男單決賽中，雖然腿部不適要進行醫療暫停，但最終克服落後沙華列夫1比2的劣勢，以6比3、2比6、5比7、6比1及6比2，盤數反勝3比2成為歷來最年輕獲得泥地、草地和硬地三個場地大滿貫冠軍的球手！

21歲的西班牙新天王艾卡華斯首盤頭威頭勢，先後3次於第1、5、9局打破沙華列夫的發球局，以6比3先拔頭籌。其後形勢有變，艾卡華斯第2盤早段已經要飲能量飲料，而沙華列夫乘勢連贏6比2及6比5反超前盤數2比1。第4盤艾卡華斯身體狀況未有好轉，更兩度要求醫療暫停，要食藥丸及接受腿部按摩，幸年少力壯的他撐得住並頻打出落點精準的邊線球，以6比1獲得該局，成功扳平盤數2比2。

破拿度最年輕「全場地制霸」 決勝盤雙方鬥得精彩，多次激烈來回球贏得現場球迷掌聲，最終艾卡華斯及時回勇，再贏6比2，以盤數3比2奠定勝局，結束逾4個半小時的決賽，繼美網及溫網錦標後，第3次高舉大滿貫王座，並打破拿度22歲7個月的紀錄，成為最年輕的泥地、草地和硬地大滿貫冠軍，達成「全場地制霸」。

賽後艾卡華斯衝上看台與團隊及家人擁抱慶祝，他談到自己的狀態飄忽，來巴黎比賽前內心都有不少掙扎，多謝教練團隊的協助面對難關，今仗其父母亦有現場力撐，「多謝家人一直以來的支持及鼓勵，記得我兒時會趕回家看法網電視直播，而這天我能在同一地方捧起獎座，感覺很奇妙。」