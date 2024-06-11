力爭贏波作結 港隊衝擊土庫曼

港隊新星 馬希偉

今晚香港男子足球代表隊出戰最後一場「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈」E組賽事，作客阿什哈巴德大球場鬥土庫曼。雖然港隊出線無望，但上場對伊朗踢出拚勁，收穫好評，期待是役繼續踢出驚喜，以一場勝利為世盃外收尾。（周二晚11時開賽）

篤定出局的港隊，目前在E組5戰得1分，因得失球差不及同分的土庫曼而敬陪末席，因此港隊要贏波才能避免「包艇」。門將葉鴻輝承認球隊需時適應當地仿真草場地，才能與對方周旋：「香港啲仿草場表面比較軟，但土庫曼嗰場就偏硬，踢落去嘅感覺唔同，大家要花啲時間適應。」談到今場對手，「阿輝」形容土庫曼行軍迅速，呼籲隊友小心提防：「首循環見到土庫曼翼鋒速度快，畀到我哋好大壓力，所以大家要小心佢哋放過頭波打身後。」

肥彭︰用逼搶製造埋門 史提芬彭利拿就道，球隊會繼續嘗試作出逼搶，製造入球機會：「土庫曼防守唔錯，但球隊有好多出色嘅前鋒，如果可以利用逼搶製造埋門機會，絕對有能力入多幾球。」「肥彭」續稱縱使球隊出線無望，但強調眾將鬥志依然高昂，力爭以勝利完成外圍賽。

至於土庫曼近況未如理想，上場以1比3不敵烏茲別克後，令球隊在2024年的國際足協正式賽事中，暫時4戰全敗，加上首循環梅開二度，助球隊以2比2打和港隊的傑志翼鋒明加索夫，季尾受傷患困擾，未有入選是次大軍，勢必令土庫曼側擊有所削弱。

港隊門將 葉鴻輝 土庫曼進攻核心 阿曼諾夫