6‧21主場首騷香港金牛升呢衝冠

金牛去季初戰NBL便打入季後賽，8強不敵最終冠軍安徽文一。金牛新季大舉擴軍，除4月簽入港隊新星楊瑞鴻外，更招攬3位外援Dominique Jones、Cameron Oliver及Jordan Walker，此外獲曾屬國家男籃代表的中鋒劉傳興和CBA全明星小前鋒朱松瑋加入，並由CBA名帥解立彬擔任總教練，實力全面升呢。

成立啦啦隊 許烜行指有助推廣

金牛新季坐擁4位港將，包括梁兆華、楊睿騏、許烜行及楊瑞鴻，去年入選明星賽的梁兆華表示：「球隊實力提升不少，加上集訓更有系統，希望常規賽能發揮出應有水平。」為加強比賽氣氛，球隊成立啦啦隊「Taurus金牛女孩」，許烜行對此歡迎：「啦啦隊能吸引更多球迷入場，亦能注入新活力。」金牛常規賽先於6月16日及19日作客江西贛馳和合肥狂風，21日在修頓擺下擂台迎戰武漢錕鵬。