23歲4奪法網睇齊拿度 施華德真泥地女王！

波蘭網球天后施華德法網達成3連霸！這位世界1姐上周六於女單決賽，以壓倒性優勢，直落兩盤6比2及6比1輕取意大利球手保蓮妮，繼2020、2022及2023年後，個人第4度於這項泥地大滿貫封后，在23歲之齡便達成法網4冠，與「泥地王」拿度當年的成就睇齊！

首盤初段雙方「互揪」合演精彩拉鋸，施華德第3局先被「破發」，一度落後1比2，但這位「世一」火速調整過來，以兩邊底線抽擊向對手施壓，保蓮妮雖已「滿場飛」頑抗，仍難阻施華德取回主導權，結果保蓮妮連番犯錯下先落後2比6。

決賽極速擊潰保蓮妮 次盤形勢更一面倒，施華德愈打愈得心應手，一度領先5比0。大勢已去的保蓮妮即使在第6局「破蛋」追成1比5，惟施華德未有鬆懈，之後一局又採取主動，並把握了第一個決勝分，開球令對手打出界，再贏一盤6比1，結束歷時僅1小時8分鐘的決戰，成功衞冕。

施華德成為繼軒寧及施妮絲之後，史上第3位達成法網3連冠，羅蘭加洛斯堪稱這位波蘭球后的福地，「每次來這裏，感覺都很奇妙，總令我有一份渴望歸來的期待。」其實1姐奪冠之路並非平坦無阻，第二圈對大坂直美就曾差點遭淘汰，但她憑着超強韌力跨過：「我該仗差一點就出局了，但我一直相信自己，無論情況如何，凡事皆有可能。」

連同馬德里及羅馬的桂冠，施華德已泥地19連勝，其泥地的統治性令外界封為「女版拿度」，對於能否追趕拿度14個法網獎盃的壯舉，施華德笑言叫外界「拭目以待」。