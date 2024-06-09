中國女排全接觸同粉絲互動

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2024」將於6月11至16日假香港體育館進行，大會昨日於紅館舉行中國女排全接觸及簽名會，大批球迷前往支持，場面十分墟冚。期間亦與港青隊進行6對6比拼，觀眾反應熱烈。

世界女排聯賽如約而至再臨香港，共有8支國家隊參加，包括主隊中國、土耳其、巴西、波蘭、多明尼加共和國、德國、泰國及保加利亞，今站亦是讓包括中國女排在內的各支國家勁旅爭取奧運入場券的最後機會。

朱婷袁心玥與學生交流球技 中國女排大軍上周四到埗香港，昨日公開訓練予公眾觀看，其中朱婷與袁心玥等星級猛將都有出席，更與本地學生進行交流球技活動，包括接球訓練、3對3及6對6等互動環節。大批球迷入座，搶先在比賽前一睹中國女排的英姿。

中國女排目前在本年度的世界女排聯賽中，完成了兩個分站的賽事，惟她們於上周澳門站的賽事中，發揮未如理想，僅取得2勝2負戰績，世界排名更被勁敵日本隊反超，下跌至世界第7、亞洲第2。今站是她們重返亞洲一姐的機會，亦是爭奪奧運入場券的最後關鍵戰。

圖、文：李章杰